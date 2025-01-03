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ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı

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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Mike Johnson, yeniden meclis başkanı seçildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada seçilmiş Başkan Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Mike Johnson, yeniden meclis başkanı seçildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylama ile meclis başkanı belli oldu. Oylamada, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın desteklediği Mike Johnson, 215'e karşı 218 oyla yeniden meclis başkanı seçildi.

KOLTUĞUNU KORUDU

Meclis'te bir saat süren yoklama oylamasında seçilmek için gereken 218 oyu alamayan Johnson, iki Cumhuriyetçi rakibinin yarım saatten fazla süren müzakerelerin ardından oylarını değiştirmesi ile koltuğunu korudu. Meclisi, kontrol eden Cumhuriyetçiler, mecliste 219 sandalyeye sahip.

ABD basınında söz konusu oylama, aynı zamanda Cumhuriyetçilerin meclisteki birliğinin ve Trump'ın meclisteki nüfuzunun testi niteliğinde olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Temsilciler Meclisi'nde 2023 yılında Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin partisi tarafından görevden alınmasının ardından 4 gün boyunca 15 tur oylama yapılmış ve yerine Johnson seçilmişti.

Trump, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün Mike'ın kazanması Cumhuriyetçi Parti için büyük bir kazanç olacaktır" demişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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