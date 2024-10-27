ABD, Tayvan'a NASAMS Füze Satışına Onay Verdi

ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Tayvan'a aralarında karadan havaya füzeler ve radar sistemlerinin olduğu yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi' (NASAMS) tipi füzeler ile 'AN/TPS-77' ve 'AN/TPS-78' radar sistemlerinin Tayvan'a satışına onay verildiği bildirildi. Açıklamada, füzelere 1,16 milyar dolar, radar sistemlerine ise 828 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ukrayna'da savaş alanında başarıyla test edilmiş NASAMS sisteminin Tayvan ordusunun hava savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olacağı" ifade edildi.