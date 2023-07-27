ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Papua Yeni Gine'de

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de, ülkenin Başbakanı James Marape ile bir araya geldi. İki ülke arasında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması ve anlaşmanın Pasifik için önemi görüşmede ele alındı. ABD'nin ülkede kalıcı bir üs aramadığı vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de, ülkenin Başbakanı James Marape ile bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Mayıs'taki Papua Yeni Gine ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması ve anlaşmanın Pasifik için önemi görüşmede ele alındı. Her iki taraf da Savuma İşbirliği Anlaşması'nın iki ülke arasındaki bağları derinleştireceğini ve ihtiyaç dahilinde insani ve afet yardımına daha iyi destek sağlamak amacıyla ABD ile Papua Yeni Gine güçleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği güçlendireceğini vurguladı.

Papua Yeni Gine parlamentosu tarafından değerlendirilme sürecindeki anlaşmanın onaylanmasının ardından ABD'nin, ülkenin savunma gücünün modernize edilmesine yardımcı olma çabaları hızlanacak. ABD Savunma Bakanı Austin, bunun yeni ekipman, daha fazla eğitim ve savunma tesislerine yapılan yükseltmeleri içerdiğini söyledi.

"ÜS ARAMIYORUZ"

Austin, ABD'nin ülkede kalıcı bir üs aramadığına dikkat çekerek, anlaşmayı "savunma ilişkilerini derinleştirmek için temel bir çerçeve" olarak niteledi. Papua Yeni Gine Başbakanı Marape de "Savunma kapasitemiz inşa edilmeli. Bu ortaklık için en büyük demokrasiden ve en büyük ordudan daha iyi bir ortak yoktur. Bu, savunma işbirliği açısından yaptığımız bir ortaklık tercihidir" ifadelerini kullandı. Marape, 15 yıl sürecek anlaşmanın nasıl ilerleyeceğini yetkililerin müzakere edeceğini belirterek, "Bu güvence altına alındı. ABD'nin bizim bağımsızlığımıza veya egemenlik saygımıza asla müdahale etmediğini takdir etmenizi istiyorum" dedi.

Ülkeyi ziyaret eden ilk ABD Savunma Bakanı olan Austin, Başbakan Marape'nin yanı sıra diğer yetkililerle de bir araya geldi.