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ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı

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ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri (CENTCOM), B-52 ağır bombardıman uçaklarının Suriye ve Irak'ta devriye görevine başladığını açıkladı.

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

YIKIM FİLOSU BÖLGEDE DEVRİYEYE BAŞLADI

Muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, bölgede ABD ve Rusya arasındaki güç savaşları da yeniden tetiklenmeye başladı. Son olarak 'yıkım filosu' olarak nitelendirilen B-52 ağır bombardıman uçaklarından oluşan bir ABD filosu, Suriye ve Irak'ta devriye görevine başladı. ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri'nden (CENTCOM) yapılan açıklamada, "B-52 ağır bombardıman uçağı ile Suriye ve Irak hava sahası üzerinde hava devriyeleri yapmaya başlanıldı" denildi.

ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı

ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hadi bakalım. Çapulcular , Pyd nin bulunduğu yere de saldırırlarsa şu bombardıman uçakları ne yapacak...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Kendi hava sahanız gibi gezin bakalım nasıl sa karşınızda devlet kalmadı

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
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