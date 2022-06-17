ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcaklar nedeniyle en az 2 bin sığır telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcaklar nedeniyle en az 2 bin sığır telef oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcak ve nemli hava nedeniyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Eyalette sıcaklıkların 14 derecelik artış gösterdiği aktarılırken, yetkililer toplu halde tutulan sığırların aniden bastıran aşırı sıcak ve neme uyum sağlayamadığını belirterek, çiftçilere hayvanları serin tutma konusunda uyarılarda bulundu.

Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvan tesisi sahiplerinin karkasların imhasına yardımcı olmak için departmanla temasa geçtiğini kaydetti.

Açıklamada, mevsim normallerinin çok üstündeki aşırı sıcak, nem ve az rüzgar nedeniyle eyaletin güney batı bölgesinde en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Çiftliklerde yetiştirilen yüzlerce sığırın toplu telef görüntülerinden bazıları sosyal medyaya da yansıdı.

Bu hafta 100 milyondan fazla kişinin aşırı sıcak uyarısı altında bulunduğu ülkede, Kansas'ta 10 ila 14 derece sıcaklık artışı görüldü.

Yetkililer, çiftliklerde toplu halde tutulan sığırların aniden bastıran aşırı sıcak ve neme uyum sağlayamadığını, üreticilerin sprinkler sistemi ile hayvanları serin tutmaya ihtiyacı olabileceği konusunda uyarıyor. İnsan sayısının iki katı sığırın bulunduğu Kansas eyaleti, sığır eti üretimi ve ihracatında ülkede ilk üçte yer alıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya Kansas Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title