ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu

ABD- İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 13. gününde de devam ederken savaşın anime versiyonu hazırlandı.

HER ŞEY HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLIYOR

Söz konusu anime, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısı sonucunda öldürülmesiyle başlıyor. Devamında ise üst düzey bir generalin, operasyonun tamamlandığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verdiği sahne yer alıyor.

BABASININ YÜZÜĞÜNÜ DEVRALIYOR

Kurgunun ilerleyen kısmında ise Mücteba Hamaney sahneye çıkıyor. Babasının ölümünün ardından onun yüzüğünü ve İran bayrağını devraldığı görülen Mücteba Hamaney'in, bu sembollerle birlikte liderliği üstlendiği anlatılıyor. Videonun final bölümünde Mücteba Hamaney'in emriyle geniş çaplı bir karşı saldırı başlatıldığı sahneler yer alıyor. Senaryo İran tarafından füzelerin ateşlendiği görüntülerle son buluyor.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Savaşta yaşananların anlatısı üzerine kurulan "Hamaney geri döndü" isimli anime, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com