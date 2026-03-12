ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu
ABD-İsrail ve İran arasında 13 gündür devam eden savaş animeye uyarlandı. Ali Hamaney öldürülmesiyle başlayan ve Mücteba Hamaney'in babasının yüzüğünü devralıp büyük intikam saldırısını başlatmasıyla süren kurgusal yapımda; suikast, haleflik ve dev füze saldırılarıyla dolu bir senaryo işlendi.
- ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın anime versiyonu hazırlandı.
- Anime, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısı sonucunda öldürülmesiyle başlıyor.
- Anime sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ABD- İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 13. gününde de devam ederken savaşın anime versiyonu hazırlandı.
HER ŞEY HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLIYOR
Söz konusu anime, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısı sonucunda öldürülmesiyle başlıyor. Devamında ise üst düzey bir generalin, operasyonun tamamlandığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verdiği sahne yer alıyor.
BABASININ YÜZÜĞÜNÜ DEVRALIYOR
Kurgunun ilerleyen kısmında ise Mücteba Hamaney sahneye çıkıyor. Babasının ölümünün ardından onun yüzüğünü ve İran bayrağını devraldığı görülen Mücteba Hamaney'in, bu sembollerle birlikte liderliği üstlendiği anlatılıyor. Videonun final bölümünde Mücteba Hamaney'in emriyle geniş çaplı bir karşı saldırı başlatıldığı sahneler yer alıyor. Senaryo İran tarafından füzelerin ateşlendiği görüntülerle son buluyor.
GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Savaşta yaşananların anlatısı üzerine kurulan "Hamaney geri döndü" isimli anime, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.