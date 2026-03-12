Haberler

ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu

ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu Haber Videosunu İzle
ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasında 13 gündür devam eden savaş animeye uyarlandı. Ali Hamaney öldürülmesiyle başlayan ve Mücteba Hamaney'in babasının yüzüğünü devralıp büyük intikam saldırısını başlatmasıyla süren kurgusal yapımda; suikast, haleflik ve dev füze saldırılarıyla dolu bir senaryo işlendi.

  • ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın anime versiyonu hazırlandı.
  • Anime, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısı sonucunda öldürülmesiyle başlıyor.
  • Anime sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ABD- İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 13. gününde de devam ederken savaşın anime versiyonu hazırlandı.

HER ŞEY HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLIYOR

Söz konusu anime, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısı sonucunda öldürülmesiyle başlıyor. Devamında ise üst düzey bir generalin, operasyonun tamamlandığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verdiği sahne yer alıyor.

BABASININ YÜZÜĞÜNÜ DEVRALIYOR

Kurgunun ilerleyen kısmında ise Mücteba Hamaney sahneye çıkıyor. Babasının ölümünün ardından onun yüzüğünü ve İran bayrağını devraldığı görülen Mücteba Hamaney'in, bu sembollerle birlikte liderliği üstlendiği anlatılıyor. Videonun final bölümünde Mücteba Hamaney'in emriyle geniş çaplı bir karşı saldırı başlatıldığı sahneler yer alıyor. Senaryo İran tarafından füzelerin ateşlendiği görüntülerle son buluyor.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Savaşta yaşananların anlatısı üzerine kurulan "Hamaney geri döndü" isimli anime, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

Galatasaray'dan 2 isim! İşte Devler Ligi'nde haftanın 11'i
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki

Trump'a özenip eğitim yuvasını vurdu! Türkiye'den sert tepki geldi