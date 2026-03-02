ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: İran'ın bütün gemileri battı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın iki gün önce Umman Körfezi'nde 11 gemisi olduğunu, bugün ise tüm gemilerinin battığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır gemisi kaldı. İran rejimi, on yıllardır Umman Körfezi'ndeki uluslararası gemi trafiğini taciz ve saldırılarla hedef aldı. O günler geride kaldı. Denizcilikte seyrüsefer özgürlüğü, 80 yılı aşkın süredir Amerikan ve küresel ekonomik refahın temelini oluşturmuştur. ABD kuvvetleri, bunu savunmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı