Haberler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: İran'ın bütün gemileri battı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: İran'ın bütün gemileri battı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Umman Körfezi'ndeki 11 gemisinin battığını ve bu durumun denizcilikte seyrüsefer özgürlüğünün önemine vurgu yapıldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın iki gün önce Umman Körfezi'nde 11 gemisi olduğunu, bugün ise tüm gemilerinin battığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır gemisi kaldı. İran rejimi, on yıllardır Umman Körfezi'ndeki uluslararası gemi trafiğini taciz ve saldırılarla hedef aldı. O günler geride kaldı. Denizcilikte seyrüsefer özgürlüğü, 80 yılı aşkın süredir Amerikan ve küresel ekonomik refahın temelini oluşturmuştur. ABD kuvvetleri, bunu savunmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı

Aramco ağır yaralı! Hasarın boyutları uydu fotoğraflarında
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı

Dün üsleri ABD'ye açtı, İran vurunca bugün geri adım attı
'Nazi selamı' nedeniyle Tottenham'a ceza

"Nazi selamı" veren kulübün gözünün yaşına bakılmadı
İran'ın vurduğu Aramco'da zararın boyutları ortaya çıktı

Aramco ağır yaralı! Hasarın boyutları uydu fotoğraflarında
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı