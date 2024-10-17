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ABD'den Tel Aviv'e dev askeri sevkiyat

ABD'den Tel Aviv'e dev askeri sevkiyat
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ABD'nin İran'ın balistik füze saldırılarına karşı koruma amaçlı olarak İsrail'e gönderdiği Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) Tel Aviv'de görüldü. Sevkiyat görüntüleri büyük ses getirirken İran'dan "THAAD balistik füzelere karşı savunma sistemidir ancak yeni bir konu değil, daha önce de vardı. Biz bu konuyu psikolojik savaş çerçevesinde değerlendiriyoruz ve bu özel bir sorun değil" açıklaması geldi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail gözünü İran'a dikerken Pentagon'dan dikkat çeken bir destek geldi.

TEL AVİV SOKAKLARINDA GÖRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı'nın İran tehdidine karşı İsrail'de konuşlandıracağını duyurduğu Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ile askeri personeli kurulacağı bölgeye sevk edilirken Tel Aviv sokaklarında görüntülendi.

ABD'den Tel Aviv'e dev askeri sevkiyat

İRAN'DAN JET HIZINDA YANIT

Görüntüler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'den de jet hızında yanıt geldi. Nasırzade, ABD'nin İsrail'e THAAD adıyla bilinen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma sistemleri konuşlandırmasının yeni bir durum olmadığını ve durumu psikolojik savaşın bir parçası olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Söz konusu sistemlerin İsrail'de daha önce de konuşlandırıldığına işaret eden Nasırzade, "THAAD balistik füzelere karşı savunma sistemidir ancak yeni bir konu değil, daha önce de vardı. Biz bu konuyu psikolojik savaş çerçevesinde değerlendiriyoruz ve bu özel bir sorun değil" dedi.

ABD'den Tel Aviv'e dev askeri sevkiyat

THAAD HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (İngilizce: Terminal High Altitude Area Defense) veya kısaca THAAD bataryası, kısa, orta ve orta menzilli balistik füzeleri, uçuşlarının son aşamasında tespit edip yok etmek için tasarlanmış bir savunma sistemidir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen THAAD sistemi genel olarak Scud ve benzeri KMBF'ler için bir ara çözüm olarak envantere girmiş olsa da, daha gelişmiş ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere karşı da kısmen savunma yeteneğine sahiptir. Yüksek irtifa hedefleme ve ileri radar teknolojisi kullanarak gelen tehditleri izler ve müdahale eder.

THAAD'ın kullanım amaçları şu şekilde;

Balistik Füze Savunması: THAAD, düşman balistik füzelerini, özellikle de kısa ve orta menzilli olanları, fırlatıldıktan sonra yok etmek için tasarlanmıştır.

Yüksek İrtifa İlgili Savunma: Sistem, balistik füzelerin uçuşunun son aşamasında, yüksek irtifada hedef alarak etkili bir savunma sağlar.

Hedef Tespiti ve Takibi: THAAD, gelişmiş radar sistemleri kullanarak tehditleri tespit eder ve izler.

Askeri Strateji: Bir ülkenin savunma kabiliyetini artırarak, potansiyel tehditlere karşı caydırıcı bir etki yaratır. Bu nedenle, THAAD, özellikle bölgesel güvenlik endişeleri olan ülkelerde önemli bir savunma aracı olarak değerlendirilmektedir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (1)

Fake You hard:

o amerikanın da sonu gelir inşallah yılana ağı veren bu amerika

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