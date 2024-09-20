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ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi

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Kansas City'deki Worlds of Fun'da, Müslüman kadın Hadil Alqarini (37) başörtüsü nedeniyle hız treninden indirildi. Park, 'bol giysiler giymeme' politikasını gerekçe gösterdi. Alqarini ırkçılık iddiasıyla tepki gösterdi. Yönetim özür dileyerek çalışanın 'aşırı ihtiyatlı' davrandığını savundu. Alqarini, sunulan ücretsiz biletleri reddetti ve parka dönmeyeceğini açıkladı. Olay, ABD'de dini semboller ve ayrımcılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Kansas City'deki Worlds of Fun tema parkında yaşanan bir olay, ayrımcılık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 37 yaşındaki Müslüman kadın Hadil Alqarini, başörtüsü nedeniyle bir hız treninden indirildiğini ve ırkçı muameleye maruz kaldığını iddia etti.

Olay, Halloween Haunt kutlamaları sırasında meydana geldi. Alqarini, 9 yaşındaki oğlu Moe ile birlikte Prowler adlı hız trenine binmek üzereyken, bir park çalışanı tarafından durduruldu. Çalışan, parkın bol giysiler giymeme politikası gerekçesiyle Alqarini'den başörtüsünü çıkarmasını istedi.

Alqarini, 24 yıldır ABD'deki tema parklarını ziyaret ettiğini ve daha önce hiç böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirterek duruma itiraz etti. Olay sırasında bazı ziyaretçiler ve diğer çalışanlar da Alqarini'ye destek verdi, ancak görevli kararında ısrar etti.

Yaşananların ardından Alqarini, önce yerel polis departmanına başvurdu, ardından parka resmi bir şikayette bulundu. Worlds of Fun yönetimi, yaptığı açıklamada olaydan dolayı özür diledi ve çalışanın ırkçı bir niyeti olmadığını, sadece "aşırı ihtiyatlı" davrandığını öne sürdü.

Park yönetimi, "Worlds of Fun, her ırktan ve dinden insanlar için kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yerdir" ifadesini kullanarak, yaşanan olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Alqarini'ye bir sonraki ziyareti için ücretsiz biletler ve hızlı geçiş kartları teklif edildi, ancak Alqarini bu teklifi reddetti ve bir daha parka dönmeyeceğini açıkladı.

Bu olay, ABD'de kamusal alanlarda dini sembollerin kullanımı ve ayrımcılık konularındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sivil haklar örgütleri, benzer olayların tekrarlanmaması için tema parklarının personel eğitimlerini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel yetkililer, olayı inceleyeceklerini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Bu arada, sosyal medyada #JusticeForHadil etiketi ile dayanışma mesajları paylaşılmaya başlandı.

ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi

ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi

ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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