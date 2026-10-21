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ABD'de Trump yönetimi, göreve geldiği günden beri 300 binden fazla vizeyi iptal etti

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ABD'de Trump yönetimi, göreve geldiği günden beri 300 binden fazla vizeyi iptal etti
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ABD'de Trump yönetiminin göreve geldiği günden itibaren 300 binden fazla vizeyi iptal ettiği açıklandı. Bakan Yardımcısı Mora Namdar, vize sahiplerinin ABD yasalarına saygı göstermesi gerektiğini, aksi halde seyahat ayrıcalığını kaybedeceklerini belirtti.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, göreve geldiği günden itibaren 300 binden fazla vizeyi iptal ettiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'ın sanal medya hesabındaki 'Trump yönetimi, tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda ve daha fazla vize iptal etti. Vizeye sahip yabancı uyruklu kişilerin yasaları ihlal etmesi veya ulusal güvenliği tehdit etmesi durumunda, buna kesinlikle sıfır tolerans gösterilir' iletisini paylaştı. Namdar bu iletiyle "300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor. Vize sahiplerinin Amerikan yasalarına saygı göstermesi gerekiyor aksi takdirde ABD'ye seyahat etme ayrıcalığını kaybedecekler" ifadelerini de kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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