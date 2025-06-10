ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD, California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar devam ederken bölgeye deniz piyadelerini gönderme kararı aldı.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Trump yönetiminin, protestolar nedeniyle 700 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia edildi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI ONAYI OLMADAN GÖNDERİLECEK

Haberlerde, deniz piyadelerinin hafta sonu California Valisi Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass'ın onayı olmaksızın Los Angeles'taki Ulusal Muhafız birliklerine katılacağı ifade edildi. Ulusal Muhafız birlikleri gibi bu konuşlandırılacağı belirtilen deniz piyadelerinin Trump'ın İsyan Yasası'na başvurmadığı sürece tutuklama gibi kolluk faaliyetlerinde bulunmaları yasak.

TRUMP 2 BİN ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRMİŞTİ

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı.

Los Angeles'ta şu ana kadar yaklaşık 300 Ulusal Muhafız sokaklara konuşlandırıldı.

TRUMP AÇIK KAPI BIRAKTI

Trump, Los Angeles'ta yaşanan protestolara ilişkin, California Valisi Gavin Newsom'u doğrudan hedef alarak, "Hiçbir şey yapmaya cesaret edemediler, biz Ulusal Muhafızları gönderdik" ifadelerini kullandı. Trump, Newsom'u "eyaletin kontrolünü kaybetmekle" suçlayarak, Newsom'un federal otoriteye karşı açmayı planladığı dava tehdidini ise "komik ve siyasi" olarak nitelendirdi.

Bir gazetecinin Newsom'un hangi suçları işlediğine dair sorusuna Trump, "Bence öncelikli suçu vali adayı olmak, çünkü çok kötü bir iş çıkardı" dedi. Bir iç savaş istemediğini ifade eden Trump, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz" ifadelerini kullandı. Deniz piyadelerinin California'ya konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağını dair bir soruya Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Sanırım her şey kontrolümüz altında" dedi.

OLAYLAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla 3 gündür süren protesto ve şiddet eylemleri dün gece de devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, kentin değişik bölgelerinde protestolar ve eylemler gece boyunca sürdü.

Maskeli protestocular şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerlerini ateşe verirken, olay yerinden geçen bazı araçlarla göstericiler arasında gerginlik yaşandığı video kayıtlarına yansıdı.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), şehrin ana merkezini yasa dışı toplanma alanı ilan ederek, bugün erken saatlerde göstericilere protestoların gerçekleştiği Civic Center bölgesini terk etmeleri uyarısında bulundu.

LAPD Polis Şefi Jim McDonnell, dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada şehirdeki şiddet seviyesini "iğrenç" olarak niteleyerek, dün gece bazı göstericilerin polislere molotofkokteyli ve ticari sınıf havai fişekle karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde bazı göstericilerin elinde Meksika bayrağı taşıması da dikkatlerden kaçmadı.

LOS ANGELES'TAKİ PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

California Valisi Gavin Newsom da MSNBC kanalına, Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızlarını federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getirmiş, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirmişti.

Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirmişti.