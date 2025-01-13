ABD, Çin'e karşı yeni yapay zeka kısıtlamaları için düğmeye bastı

ABD, yapay zeka alanında kullanılan gelişmiş bilgi işlem çiplerine yönelik yeni ihracat düzenlemelerini duyurdu. Bu kurallar, dost ülkelere satışları kolaylaştırmayı hedeflerken, Çin gibi stratejik rakiplerin erişimini daha da kısıtlamayı amaçlıyor. İşte detaylar:

YAPAY ZEKA ALANINDA LİDERLİK VURGUSU

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yapay zeka teknolojilerinde liderliğin korunmasının kritik olduğunu belirtti. Raimondo, "ABD, yapay zeka geliştirme ve çip tasarımı konusunda dünyaya öncülük ediyor. Bu liderliğin devam etmesi, ulusal güvenliğimiz için büyük önem taşıyor," dedi.

YENİ İHRACAT KURALLARININ ANA HATLARI

Yeni düzenlemeler, çip ihracatı üzerindeki kontrol mekanizmalarını güncelliyor. Bu çerçevede:

Çiplerin ihracatı, yeniden ihracatı ve ülke içi transferleri için yetkilendirme zorunlu hale getirildi.

ABD'nin müttefik kabul ettiği ülkelere yönelik bazı istisnalar getirildi.

Bu düzenlemelerle, çiplerin yanlış ellere geçme riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK PARAMETRELERİ

Yapay zeka veri merkezleri, bu çipleri ithal edebilmek için belirli güvenlik standartlarına uymak zorunda kalacak. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Bu kurallar, stratejik rakiplerin kontrolümüzden kaçmak için yasa dışı yollar kullanmasını zorlaştırıyor. Aynı zamanda, dostlarımız ve ortaklarımız için güvenilir satıcılardan faydalanma teşvikleri sağlıyor," dedi.

120 GÜNLÜK GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni ihracat kuralları, 120 gün içinde yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında, uygulamaların detayları netleşecek. Raimondo, düzenlemelerin, Başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimine potansiyel değişiklikler yapma fırsatı tanıyacağını belirtti.

ÇİN'E KARŞI ÖNLEMLER VE SİLİKON VADİSİ'NİN ENDİŞELERİ

Donald Trump, ilk başkanlık döneminde Çin'e yönelik ağır gümrük vergileri koymuştu. Bu yeni kurallar da Çin'e karşı benzer bir duruşu temsil ediyor. Ancak, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri, bu düzenlemelerin ihracat kabiliyetleri üzerinde haksız bir yük oluşturabileceği konusunda endişeli.

ABD'nin yeni ihracat kuralları, stratejik rekabeti kontrol altında tutmayı hedeflerken, aynı zamanda dost ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak bu süreç, bazı sektörlerde eleştirilere yol açabilir.