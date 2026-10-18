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ABD Başkanı Trump, Fransa'daki gösteriler üzerine sınırların kapatılmasını istedi

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ABD Başkanı Trump, Fransa'daki gösteriler üzerine sınırların kapatılmasını istedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki gösterilerle ilgili sanal medya paylaşımında sınırların kapatılması ve kontrolün ele alınması çağrısı yaptı. Trump, paylaşımında göçün ülkeyi paramparça ettiğini savunarak 'Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki gösterilerle ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamamen farklı bir dünyadan gelen, kalplerinde nefret taşıyan insanların göçü, bir zamanlar büyük olan bu ülkeyi paramparça etti. Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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