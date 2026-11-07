ABD Başkanı Trump, ara seçim yenilgisi sonrası kabinede değişiklik planlıyor

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, kabinesinden "çok memnun" olduğunu belirterek, ""Bence iyi bir ekip. Ancak belki birkaç değişiklik yapacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına verdiği ve tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde 3 Kasım'da yapılan ara seçimlere değindi. Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'nin her iki meclisini de kaybetmesinin ardından kabinesinde değişiklikler yapmayı planladığını bildiren Trump, kendisine herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık" yanıtını verdi.

"Kabinemden çok memnunum. Bence iyi bir ekip. Ancak belki birkaç değişiklik yapacağım" diyen Trump'ın açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: ANKA