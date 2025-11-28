Haberler

ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Washington'da Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının failinin Afgan kökenli bir göçmen olduğunun açıklanması, ABD'de göçmenlik politikalarını bir anda sertleştirdi. Başkan Trump'ın talimatıyla 19 ülkeye ait tüm Green Card'lar yeniden gözden geçirilecek, incelemeye alınacak ülkeler arasında komşumuz da var.

  • ABD, 19 ülke vatandaşının Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor.
  • İncelemeye alınan ülkeler arasında Afganistan, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Küba ve Venezuela bulunuyor.
  • ABD Göçmenlik Dairesi Direktörü Joe Edlow, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla bu incelemeyi emretti.

ABD'de göçmenleri sarsan yeni bir kriz kapıda. Washington'da Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının failinin Afganistan'dan gelen bir göçmen olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Beyaz Saray peş peşe sert önlemler aldı.Afgan başvurularının durdurulmasıyla başlayan süreç, şimdi de 19 ülkeden gelen tüm Green Card sahiplerinin mercek altına alınmasıyla kritik bir boyuta ulaştı.

KAPSAMLI İNCELEME YAPILACAK

Saldırı sonrası ilk adım olarak Afganistan vatandaşlarının tüm göçmenlik başvurularının işlenmesi durduruldu. Ardından daha kapsamlı bir adım geldi: ABD Göçmenlik Dairesi (USCIS) Direktörü Joe Edlow, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla, "endişe duyulan" 19 ülkeden gelen tüm Green Card sahiplerinin kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacağını duyurdu.

Edlow, X hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, endişe duyulan 19 ülkeden gelen tüm Green Card'ların kapsamlı şekilde yeniden incelenmesini emrettim." bilgisini verdi.

Bu karar, ABD'de yaşayan, başta Orta Doğu, Afrika ve Asya kökenli topluluklar olmak üzere geniş bir göçmen kesiminde ciddi kaygı yarattı.

İNCELEME ALTINDAKİ 19 ÜLKE ARASINDA KOMŞUMUZ DA VAR

İncelemeye alınan ülkeler arasında Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela bulunuyor.

Bu ülkelerden ABD'de yaşayan ve yasal oturum hakkına sahip binlerce kişi, statülerinin tehlikeye girip girmeyeceğini bilmeden süreci takip ediyor.

ABD, 51.9 milyonluk kişi iledünyada en çok göçmenin yaşadığı ülke olarak kabul ediliyor.Göçmenlerin ABD nüfusuna oranı yüzde 15'in üzerinde.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
