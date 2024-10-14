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AB, İsrail'in UNIFIL'e Saldırılarına Tepki Gösterdi

AB, İsrail'in UNIFIL'e Saldırılarına Tepki Gösterdi
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Avrupa Birliği, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki BM Barış Gücü'ne düzenlediği saldırılardan endişe duyduğunu belirterek, İsrail'den acilen açıklama ve soruşturma talep etti.

AB, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki BM Barış Gücü'ne saldırılarından endişe duyduğunu belirterek, İsrail makamlarından açıklama beklediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne saldırılarından ciddi endişe duyduğunu belirterek, İsrail makamlarından acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma beklediğini duyurdu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almak için Lüksemburg'da bir araya geldi. Bakanlar, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in paylaştığı açıklamada, "AB, BM misyonlarına yönelik tüm saldırıları kınamaktadır. Özellikle İsrail ordusunun Lübnan'daki UNIFIL'e yönelik saldırıları konusunda ciddi endişelerini dile getirmektedir" denildi.

Açıklamada, "Güney Lübnan'ın istikrarında temel rol oynayan UNIFIL'e yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail makamlarından acilen açıklama ve kapsamlı bir soruşturma bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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