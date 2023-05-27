4 yıl önce ölen rahibenin cesedi tabuttan çıkarıldı! Sonrası "Mucize"
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ABD'nin Missouri eyaletinin Gower kasabasında 4 yıl önce hayatını kaybeden rahibe Wilhelmina Lancaster'ın cesedi, ziyaretçi akınına uğruyor. Rahibenin bozulmamış cesedi görenleri hayrete düşürüyor.
Havariler Kraliçesi Mary'nin Benedictine Sisters of Mary'nin kurucusu rahibe Wilhelmina Lancaster 2019'da 95 yaşında öldü. Lancaster'ın ölümünden dört yıl sonra cesedi çıkartılmaya karar verildi.
Ortası çatlak olan tabutu taşıyanlar tabutu açtıklarında gözlerine inanamadı. Rahibe Wilhelmina Lancaster'ın cesedinin 4 yıldır bozulmadığı tespit edildi.
Bazıları, Rahibe Wilhelmina Lancaster'ın korunmuş kalıntılarının açığa çıkmasını " Missouri'de bir mucize" olarak tanımladı.
Kimliği açıklanmayan bir rahibe Newsweek'e verdiği demeçte, "Mezarlık personeli bize, Rahibe Wilhelmina mumyalama yapılmadan ve basit bir tahta tabut içinde gömüldüğü için, bu koşullarda sadece kemik beklememiz söylendi" dedi.