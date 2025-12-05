13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi

İspanya'nın turistik bir bölgesinde de terk edilmiş 20 katlı otelden düşen bir kız çocuğu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

"ARKADAŞLARIYLA OYUN OYNARKEN DÜŞTÜ" İDDİASI

13 yaşındaki kız çocuğunun Tenerife Santa Cruz'daki 20 katlı bir binada arkadaşlarıyla oyun oynarken dengesini aşağı düştüğü söyleniyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Diario de Avisos'un haberine göre, gencin düşmesinin ardından 3 çocuk hemen polisi aradı. Olay yerindeki polis memurları, kızı hayata döndürmek için tüm müdahalelerde bulundu ancak başarılı olamadı.

OTELİN YIKILMASI BEKLENİYOR

Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardında yerel halkın "Añaza ucubesi" olarak adlandırdığı Hotel Añaza'nın yıkılması bekleniyor.