13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi
İspanya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu 20 katlı terk edilmiş bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Kız çocuğunun otele beraber gittiği arkadaşlarıyla oyun oynarken dengesini kaybedip düştüğü tahmin ediliyor. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından yerel halk, yetkililere otelin yıkılması için çağrılarda bulundu.
İspanya'nın turistik bir bölgesinde de terk edilmiş 20 katlı otelden düşen bir kız çocuğu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
"ARKADAŞLARIYLA OYUN OYNARKEN DÜŞTÜ" İDDİASI
13 yaşındaki kız çocuğunun Tenerife Santa Cruz'daki 20 katlı bir binada arkadaşlarıyla oyun oynarken dengesini aşağı düştüğü söyleniyor.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Diario de Avisos'un haberine göre, gencin düşmesinin ardından 3 çocuk hemen polisi aradı. Olay yerindeki polis memurları, kızı hayata döndürmek için tüm müdahalelerde bulundu ancak başarılı olamadı.
OTELİN YIKILMASI BEKLENİYOR
Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardında yerel halkın "Añaza ucubesi" olarak adlandırdığı Hotel Añaza'nın yıkılması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Dünya