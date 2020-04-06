Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haber
Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı

ABD başta olmak üzere tüm dünyada ün kazanan Türk doktor Prof. Dr. Mehmet Öz koronavirüs salgının ne zaman biteceğine ilişkin, "Virüs yeni olduğundan, ne zaman yavaşlayacağı veya tamamen biteceğini tahmin etmek şu an çok zor. Nisan ve Mayıs ayında sosyal mesafe kuralları koronavirüs sayısını etkileyecek ve yayılmasını yavaşlatacaktır" dedi.

06.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:25

Dünyada yeni tip koronavirüs salgını devam ederken vaka ve ölü sayısında gün geçtikçe büyük artış yaşanıyor. Dünyaca ünlü Türk kalp doktoru Prof. Dr. Mehmet Öz koronavirüs salgınına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Öz; salgının ne zaman biteceğine, aşı çalışmalarının sürecine, alınan ve alınması gereken tedbirlere ilişkin konuştu.

Milliyet'ten Ali Çınar'ın Prof. Dr. Mehmet Öz ile yaptığı röportaj şu şekilde:

- Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Virüs yeni olduğundan, ne zaman yavaşlayacağı veya tamamen biteceğini tahmin etmek şu an çok zor. Nisan ve Mayıs ayında sosyal mesafe kuralları koronavirüs sayısını etkileyecek ve yayılmasını yavaşlatacaktır. Bazı sağlık uzmanları, havanın ısınmasıyla (Mayıs-Haziran-Temmuz) virüs yayılmasının yavaşlayacağını düşünüyor. Çünkü virüs kabaracak ve havada dolaşmayacak. Ancak havaların soğumasıyla virüs dönebilir. O nedenle sağlık sistemi buna hazırlıklı olmalı!

- Aşı çalışmalarında bir umut var mı?

Bazı firmaların aşı çalışması yapması güzel haber. Ancak 12-18 ay arasında aşının hazır olacağını tahmin ediyorum. Çünkü aşının güvenliği ve etkisinin ispatlanması lazım. Birden fazla klinik deneme içerdiği için 12-18 aydan önce aşı zor.

"PLAZMA TEDAVİSİ VİRÜSLE SAVAŞMA İMKANI SUNMAKTA"

- Şu aralar gündeme gelen "plazma tedavisi" hastalarda işe yarıyor mu?

Plazma tedavisi, bağışıklık sistemi tarafından virüse saldırmak için üretilen antikorların (proteinler) hastalıktan iyileşmiş olan insanlardan alınıp, virüsü henüz geçirmemiş olan insanlara aktarılması anlamına gelmekte. Bu da enfekte olunması halinde virüsle savaşabilme imkanı sunmaktadır.

Dünyadaki birçok tıbbi sağlık merkezi plazma tedavisinin çalışıp çalışmayacağıyla ilgili deneyler yapıyor. JAMA'nın (Amerikan Tabipler Birliği Yayını) umut verici raporu da bunu destekliyor.

"ABD'DE 100-240 BİN İNSAN ÖLEBİLİR"

- Sizce 100 bin-240 bin ABD'linin ölme ihtimali olduğu açıklamaları ne kadar gerçek?

Maalesef, böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu tahminler ABD'nin önde gelen uzmanları tarafından söylendi. Eğer insanlar Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü önerilerini izler, yerine getirirse, yüksek ölüm oranlarının olmasını engelleyebiliriz.

- Maske takılması konusunda düşünceleriniz nedir?

Türkiye'de sokağa çıkıldığında maske takılması zorunluluğu başladı. Salgının ilk günlerinde 'Hasta olduğunuz zaman maske takın' diyorduk. Maske takılması doğru bir karar. Çünkü Kovid-19 ile enfekte olanların yüzde 50'si asemptomatik. Yani herhangi bir belirti göstermiyor. Fakat bu kişiler hastalığı taşıyabiliyor. O yüzden maske konusunu tüm dünya yeniden gözden geçirdi. Daha önce hastanedeyken maske takmanızı öneriyorduk ancak yeni veriler bu kuralı değiştirdi. Virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebi semptom göstermeyen taşıyıcılar olabilir. Bu nedenle tüm kapalı ve açık alanlarda herkesin yüz maskesi takması gerekiyor. Maske takarak hem kendinizi hem de karşınızdaki insanı korursunuz. Ayrıca maske takmak ellerinizle yüzünüz arasındaki teması da azaltacaktır. O yüzden mümkün olduğunca evde kalın, çıkmanız gerektiğinde de maske takın ve en az 20 saniye ellerinizi yıkayın. Maskenizi doğru kullanın. Lastiğinden kulağınıza takın ve aynı şekilde çıkarın. Maskeyi çıkarırken ağzınıza burnunuza dokunmayın. Maskelerinizi atmanız gerektiğinde çöp kutularını kullanın, böylece çevre hijyenini de korumuş olursunuz.

- İnsanların kendilerini korunması için neler tavsiye edersiniz?

İlk yapılması gereken şey sosyal mesafe. Şu anda bir aşı yok ki dağıtalım. O nedenle virüse karşı en iyi silahımız evde kalmak, kalabalık ortamlardan uzak durmak ve 2 metrelik mesafeyi korumak. Örneğin, markete gittiğinizde bile... Ayrıca hijyenik önlemleri de almak gerekiyor. En az 20 saniye ellerin yıkanması, evdeki dokunulan yüzeylerin günde birkaç kez silinmesi gibi...

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı

Haberin Videosu:

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Demet'ten sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Haber
Demet'ten sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Vatandaş sokağa çıkma yasağı istiyor mu? Dikkat çeken anket sonuçları Haber
Vatandaş sokağa çıkma yasağı istiyor mu? Dikkat çeken anket sonuçları
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haber
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti Haber
Ücretsiz maskeye talep patlaması yaşanınca başvuru adresi değişti
Karantinadaki hasta, İstanbul'dan Rize'ye kaçınca tüm komşularını yaktı Haber
Karantinadaki hasta, İstanbul'dan Rize'ye kaçınca tüm komşularını yaktı
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
Oyuncu Deniz Uğur'un dayısı koronavirüs nedeniyle vefat etti
Oyuncu Deniz Uğur'un dayısı koronavirüs nedeniyle vefat etti
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Virüs için tarih veren profesöre 'Aşkım' diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Kerem Alışık Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 09:26:55. #1.14#
title