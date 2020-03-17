Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi Son 10 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre hem Esed'in kontrolündeki bölgelerde hem de muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgelerde koronavirüs vakasına rastlanılmadı.

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de Esed'in kontrolündeki ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde koronavirüs vakasının görülmediğini duyurdu.

Dünyayı tehdit eden koronavirüsle ilgili bilgileri ülkelerin yetkili kuruluşları Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyor. DSÖ de bu bilgiler doğrultusunda verileri güncelliyor. Salgının seyri konusunda planlama yapıyor. Ancak sıkıntının devam ettiği ülkelerden ya veri gelmiyor ya da gelen verilerde sıkıntı yaşanıyor. Bu ülkelerden biri de Suriye.

"SURİYE'DE YENİ KORONAVİRÜS VAKALARI YOK"

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, Suriye'de koronavirüs olmadığını belirterek "Suriye'de yeni koronavirüs vakaları yok. Şu anda hem hükümetin kontrolünde bulunan alanda, hem de muhalefetin kontrol ettiği kuzey batı bölgelerde testler yapılabiliyor" diye konuştu.

Lindmeier, Şam'da 34 hastaya yapılan testin sonuçlarının negatif çıktığını ülkenin kuzey batısında muhaliflerin etkili olduğu bölgedeki verilerin de takip edildiğini söyledi.