DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü, koronavirüse karşı harekete geçme zamanının "aslında bir aydan uzun zaman önce" olduğunu söylerken ülkelerin, hastalığa set çekmek için ikinci fırsatı kaçırmamasını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus gazetecilere, bazı ülkelerin kaynaklarını yeterince hızlı organize etmediğini söyledi. Ghebreyesus ayrıca tarihi bir itirafta bulunarak koronavirüse karşı hareket etmekte geç kalındığını dile getirdi.

"İLK FIRSAT PENCERESİNİ BOŞA HARCADIK"

Ghebreyesus şunları söyledi:

"Dünyaya fırsat penceresinin daraldığını ve aslında harekete geçme zamanının bir ay, iki ay önce olduğunu söylüyoruz. Fakat hala, bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bence ilk fırsat penceresini boşa harcadık. Bu, boşa harcamamamız ve virüsü bastırarak kontrol altına almak için her şeyi yapmamız gereken ikinci fırsat."

G20 LİDERLERİNİN ZİRVESİNE KATILACAK

DSÖ Başkanı, salgını ele almak ve fonlama gibi konuları gündeme getirmek için perşembe günü G20 liderlerinin zirvesine katılacak. Çarşamba günü DSÖ ayrıca, tecriti zorunlu hale getiren ülkelerin yeni vakaları tanımlaması ve virüsü "zaptetmek ve kontrol altına almak" için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

EN BÜYÜK TECRİT HİNDİSTAN'DA

Dünyanın en büyük tecridi, yerel saatle salı gece yarısı Hindistan'da başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,3 milyar yurttaştan en az 21 gün boyunca kısıtlamalara uymasını istedi.