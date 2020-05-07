Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün, varolan yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı belirtilerine ishal, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yutmada güçlük, eklem ağrıları, ciltte döküntüler ile el ve ayak parmaklarında renk değişikliği de eklendi.

Tüm dünyada on binlerce insanın ölümüne sebep olan ve etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 13 yeni belirtiyi listeye ekledi. Bilindiği üzere; nefes darlığı, kuru öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler ile başlayan korona belirtileri zaman içerisinde pek çok semptom ile kendini göstermeye devam ediyor.

13 YENİ BELİRTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi. Örgüt virüsün, ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı ile kendini gösterebileceğini duyurdu. Ayrıca, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği gibi daha az görülen belirtilerin de olabileceği belirtildi.