Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, halk arasında "antikor tedavisi" olarak da bilinen immun plazma yöntemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mike Ryan, kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin olmadıkların söyledi.

17.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:19
Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz

DSÖ adına açıklamalarda bulunan Mike Ryan, iyileşen corona virüsü hastalarının kanlarında ürettikleri antikorların corona virüsüne karşı koruyup korumadığına ilişkin kesin bir fikirleri olmadığını belirtti.

Ryan, bir süre sonra corona virüsüne karşı sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağı yönündeki sorulara verdiği yanıtta, antikorlar etkili olsa bile, çok sayıda insanın bunları geliştirdiğine ve daha geniş nüfusa "sürü bağışıklığı" olarak yansıyacağına dair çok az işaret bulunduğunu söyledi.

Ryan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

*Şu anda bize gelen pek çok ön bilgi, nüfusun oldukça düşük bir yüzdesinin antikor ürettiğini düşündürüyor.

* Toplumun büyük kesimindeki beklenti sürü bağışıklığının kazanılması yönünde olabilir ancak genel kanıtlar bunun aksini gösteriyor yani bu devletlerin salgın sorununu çözmeyebilir.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
FETÖ'nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu...
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Ümit Besen Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 22:21:01. #1.15#
title