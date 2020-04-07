Dünya Sağlık Günü nedir? Dünya Sağlık Günü neden kutlanır? Dünya Sağlık Günü ne zaman? Dünya Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu olan 7 Nisan, her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Sosyal medyada Dünya Sağlık Günü'nün gündem olmasıyla Dünya Sağlık Günü nedir, Dünya Sağlık Günü neden kutlanır, Dünya Sağlık Günü ne zaman gibi soruları yanıtları araştırıldı.

Dünya Sağlık Günü için her yıl önemli halk sağlığı sorunlarından birisi belirlenmekte ve çeşitli etkinliklerle gündeme getirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu olan 7 Nisan günü kutlana bu özel günde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Peki, Dünya Sağlık Günü nedir? Dünya Sağlık Günü neden kutlanır?

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu olan 7 Nisan her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Günü için her yıl önemli halk sağlığı sorunlarından birisi belirlenmekte ve çeşitli etkinliklerle gündeme getirilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir ara komisyon seçilmiştir. Bu ara komisyon iki yıl süreyle DSÖ'nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki ara komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948'de gerçekleşmiştir.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NE ZAMAN?

DSÖ Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) KURULUŞU

1945 yılında ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilyalı delegelerin bir "Uluslararası Sağlık Örgütü" kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçikalı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI!

Sağlıklı yaşayalım, Sağlıklı yaşlanalım… Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. Yaşamı sevin, sağlığınıza dikkat edin. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Hastalandığımızda, yaralandığımızda yanlarına koştuğumuz sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü günleri kutlu olsun.

Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü'nü kutluyoruz.

Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmetne her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.

"Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi." Dünya Sağlık Gününüzü kutluyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Nitelikli bir toplumun temel yapı taşını sağlıklı nesiller oluşturur. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve toplumumuzun Dünya Sağlık Günü Kutlu Olsun.

Mutlu bir yaşam için, sağlığınıza değer verin. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. En değerli hazinemiz sağlığımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüz kutlu olsun. Daha sağlıklı bir gelecek, daha sağlıklı bir toplum! Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.