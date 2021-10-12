Prens Charles'ın 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor - Haberler
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Prens Charles'ın 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

İngiltere'de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles, çevreye olan duyarlılığını 21. doğum gününde annesinin hediye ettiği Aston Martin'le gösterdi. Prens Charles'ın klasik otomobili yapılan değişikliğin ardından şarap ve peynir atıklarıyla çalışıyor.

İngiltere'de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles, BBC'nin iklim muhabiri Justin Rowlatt'a özel bir röportaj verdi. Çevreye olan duyarlılığını anlatan Prens Charles, ilk torunu Prens George'un doğumunun ardından Balmoral'ın bahçesine diktiği bitkileri gösterdi.

OTOMOBİLİ ATIK ÜRÜNLERLE ÇALIŞIYOR

Günlük yaşamda da çevreye karşı duyarlı olduğunu söyleyen 72 yaşındaki Charles, Kraliçe Elizabeth'in kendisine 21. doğum gününde hediye ettiği otomobili örnek verdi. Aston Martin marka aracın artık fosil yakıt kullanmadığını anlatan Prens Charles, "Benim eski Aston Martin'im, artık atık ürünlerle çalışıyor. Buna inanabiliyor musun, İngiliz beyaz şarabı ve peynir üretim sürecindeki atıklarla çalışıyor" dedi.

Prens Charles'ın 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor

"ARABA ÇOK İYİ VE GÜÇLÜ"

Aston Martin mühendislerinin başta kendisine karşı çıktığını söyleyen Prens Charles, "Mühendisler 'Her şeyi mahvedecek' dediler. Ben de 'O zaman kullanmam' dedim ve şimdi itiraf ediyorlar ki araba çok daha iyi ve güçlü çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Prens Charles'ın 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Prens Charles'ın 50 yıllık klasik otomobili şarap ve peynirle çalışıyor - Haberler
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