Dünya nüfus gününe özel nüfus müdürlüğünden piknik etkinliği
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Dünya nüfus gününe özel nüfus müdürlüğünden piknik etkinliği

Dünya nüfus gününe özel nüfus müdürlüğünden piknik etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'da Dünya Nüfus Gününe özel piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Dünya Nüfus Gününe özel piknik etkinliği gerçekleştirildi.

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında Tekirdağ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Aydoğan Tulgar, Süleymanpaşa İlçe Nüfus Müdürü Veysel Aydoğdu, Nüfus Müdürlüğü personeli ile piknik gerçekleştirdi. Dünya nüfus gününe özel düzenlenen piknik etkinliğine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya'da katılarak, Aydoğan Tulgar, Veysel Aydoğdu ve personelin 11 Temmuz Dünya Nüfus Gününü kutladı. Personeller gün boyunca gönüllerince güzel bir gün geçirdi.

Ayrıca piknik alanına 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü Kutlu olsun pankartı da asıldı. - TEKİRDAĞ

Dünya nüfus gününe özel nüfus müdürlüğünden piknik etkinliği
Dünya nüfus gününe özel nüfus müdürlüğünden piknik etkinliği
Dünya nüfus gününe özel nüfus müdürlüğünden piknik etkinliği
Dünya nüfus gününe özel nüfus müdürlüğünden piknik etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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