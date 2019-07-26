Dünya Meteoroloji Örgütü: Avrupa'yı vuran sıcaklar Grönland'a ilerliyor, etkisi 'yıkıcı' olabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa'yı bu hafta vuran sıcak hava dalgasının Grönland'a doğru ilerlediğini bildirirken, bunun dünyanın en büyük ikinci buz kütlesinde rekor düzeyde erimeye yol açacağı uyarısında bulundu.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü Clare Nullis, Kuzey Afrika'dan yukarı doğru hareket eden sıcak havanın perşembe günü sadece Avrupa'da sıcaklık rekoru kırmakla kalmayıp, bugüne kadar görülen sıcaklıkları 2,3 hatta 4 derece geçtiğini vurguladı.

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler merkezinde olağan basın toplantısında konuşan Nullis, "Tahminlere göre, ki bu endişe verici, atmosferdeki akış bu sıcaklığı Grönland'a doğru taşıyacak" dedi.

Sözcü, "Bunun sonucunda yüksek sıcaklıklar yaşanacak. Bu da Grönland'daki buzul kütlesinin daha hızlı bir şekilde erimesine yol açacak. 2012'deki erime düzeyini geride bırakacak mı bilmiyoruz ama ona yakın" uyarısında bulundu.

Sözcü Nullis, Grönland buzulunun yüzeyinin kütlesindeki artış ve azalmayı ölçen Danimarka Kutup Portalı'ndan alınan verilere atıfta bulunarak, "Sadece Temmuz ayında yüzeyde meydana gelen erime sebebiyle 160 milyar ton buz kaybı oldu. Bu 64 milyon olimpik yüzme havuzunun büyüklüğüne denk. Sadece Temmuz ayında ve sadece yüzeydeki erimeden söz ediyoruz. Buna okyanustaki erime dahil değil" dedi.

DENİZ SEVİYESİNİN 7 METRE YÜKSELECEĞİ ANLAMINA GELİYOR

Binlerce yılda biriken kar tabakalarının buza dönüşüp sıkışmasıyla oluşan Grönland Buzulu adanın yüzde 80'ini kaplıyor. Buz kütlesinin üst kısmı 3 bin metreyi buluyor. Buzulun toplam hacmi de yaklaşık 2 milyon 900 bin kilometreküp.

Bu buzulun tamamen erimesi dünyadaki deniz seviyesini 7 metre yükselteceği anlamına geliyor. Grönland bu yıl Haziran ayına kadar olağan dışı hava koşulları yaşamadı ancak buz kütlesi son haftalarda hızlı bir şekilde eriyor.

Sözcü Nullis, sıcak hava dalgasının 15 Temmuz itibariyle kayıtlardaki en düşük seviyeye inen Arktik buzulun boyutunu da etkilediği konusunda uyarıda bulundu. Sözcü, gittikçe daha sık görülen yoğun sıcak hava dalgalarının insan kaynaklı iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü, "Bu kez sadece sıcaklık rekorlarının kırılmakla kalmadığı, paramparça olduğu bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.