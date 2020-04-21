Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
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Güney Afrika, Güncel

Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini gösterirken Zimbabve'de, sıtma olarak da bilinen ve sivrisineklerin ısırığıyla bulaşan 'malarya' salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 152'ye çıktı. Ülkede artış gösteren malarya salgınında vaka sayısı ise 170 bini aştı.

21.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:49
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de malarya salgını patlak verdi. Salgında son dört ayda hayatını kaybedenlerin sayısının 152'ye yükseldiği bildirildi. Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünya yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken ülkenin de malarya salgınıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

3 AYDIR SALGIN GİDEREK ARTIYOR

Ülkede ocak ayından bu yana 170 bin 303 malarya vakası görüldüğü ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle 152 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

EKİM-NİSAN ARASINDA VAKALAR ARTIYOR

Hükümetin salgına karşı önlemler aldığı belirtilerek, malarya belirtilerine rastlayanların hastanelere başvurması gerektiği ifade edildi. Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde, sıklıkla malarya vakalarına rastlanıyor.

Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
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