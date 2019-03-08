Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti
İstanbul Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde bir kadın cinayete kurban gitti. Tartıştığı erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Moğolistan uyruklu kadın, hayatını kaybetti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın cinayete kurban gitti. Moğolistan uyruklu kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İdris Ç. tarafından başından vuruldu. Gözü dönmüş adam korkunç cinayet sonrası intihar girişiminde bulundu. Talihsiz kadın yaşamını yitirirken polis olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.
Olay, Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan bir binada (27 numara) saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Moğolistan uyruklu K.L. ve İdris Ç., binaya girdikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında binadan silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
MOĞOLİSTAN UYRUKLU KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde K.L'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İdris Ç. ise olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu. İdris Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin 3 kez durduğu öğrenilen İdris Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
ÖNCE KADINI BAŞINDAN VURDU, SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Polis olayda, İdris Ç.'nin tartışma sırasında üzerinde bulunan silahı çekerek, önce K.L'yi başından vurduğu, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duruyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bina girişinde bir süre delil araştırması yaptı. Polis de olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın, olay yerindeki incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KOMŞULARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
Olayın yaşandığı sırada evde olduklarını belirten bir kişi, silah seslerini duyup dışarı çıktıklarını ifade etti. Polisin olay yerine gelmesiyle olayı öğrendiklerini söyleyen kişi, olayda bir kadının öldüğünü ve bir kişinin de intihar ettiğini bildirdi.
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beyler bugün 8 mart, kadına şiddete bugünlük ara veriyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. hödö hödö. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Artık gerçekleri görelim toplum ahlaki olarak iflas etmiş durumdaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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habere buyrun lütfen. insanı sebepsiz öldürecek kadar vahşileşmiş bir cani AAAA BU GÜN KADINLAR GÜNÜ bari bugün insana kıymayayım diye mi düşünecektiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sabah sabah cinayet haberiyle başladık güneCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bi gün varsa oda hesap günü batının uydurması o gün şu gün bu günCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır