Dünyada bir ilk! Hızlı aşılama yapan İsrail, 3. dozu zorunlu hale getirdi - Haberler
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Dünyada bir ilk! Hızlı aşılama yapan İsrail, 3. dozu zorunlu hale getirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Koronavirüs aşılama hızında ciddi bir başarı sağlayan İsrail, 3. dozu zorunlu kılan ilk ülke oldu. Ülkedeki yeni karara göre 3. doz aşıyı yapmayanlar kapalı alanlara alınmayacak.

Dünya genelinde koronavirüse karşı mücadele tam gaz sürüyor. Aşılama çalışmalarında önemli bir mesafe kaydeden İsrail'den de dünya genelinde ilk niteliği taşıyan bir adım geldi. İsrail hatırlatma dozunu zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

Ülkede alınan karara göre üçüncü dozu yapmayanların hayatı kısıtlanacak. Hükümetin aktardığı bilgilere göre hatırlatma dozunu yapmayanların aşı pasaportları geçerliliğini yitirecek. Aşı pasaportu olmayan insanlar kapalı toplu alanlara giremeyecek. Aktarılan bilgilere göre barlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri gibi yerler de bu yasak kapsamına alındı.

Basına yansıyan verilere göre önümüzdeki günlerde 2 milyona yakın insanın aşı pasaportu geçerliliğini yitirecek. İsrail'in aşı için geliştirdiği yeşil ışık sistemi halihazırda 2 doz aşıyı zorunlu tutuyordu. Bu haliyle eleştirilere neden olsa sisteme üçüncü doz zorunluluğu da gelmiş oldu.

Our World in Data sitesindeki verilere göre Pfizer Biontech aşısını kullanan İsrail'de şimdiye kadar 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Nüfusu 9 milyonun üzerinde olan ülkede yaklaşık 6 milyon insana 2. doz aşı yapıldı.

Dünyada bir ilk! Hızlı aşılama yapan İsrail, 3. dozu zorunlu hale getirdi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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