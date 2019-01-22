Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ta, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığı ile 'Pala Mevlüt' olarak tanınan Dünya Bıyık Şampiyonu ve Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat İlçesi, Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Mehmet Durdu Doğan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
BİRÇOK DERECE ELDE ETMİŞTİ
165 santimetre uzunluğundaki bıyıkları ile Türkiye'de tanınan ve bir dönem bıyıkları nedeniyle televizyonlarda birçok programa da konuk olan Doğan, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında düzenlenen bıyık yarışmalarında birçok derece elde etmişti. Doğan'ın yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığının meydana geldiği belirtildi.
BIYIĞINI SİGORTALATMIŞTI
Dünya Bıyık Şampiyonu Pala Mevlüt, 2004'te yaptığı açıklamada yurt içi ve yurt dışından birçok insanın bıyığını görmek için kendisini ziyarete geldiğini belirterek bıyığını 80 bin liraya sigortalattığını açıklamıştı.
Cenaze töreninden kareler;
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INSALLAH SAMPIYONLARGIBI KARSILANIRSIN ASAGIDA PALA DAYICevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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her insanın bir dünyalık hobisi var kimi sakal kimi saç kimi şiir kimi kitab okur lakin kimin ne olacağını yaradan bilir kimsenin kendini mahkeme i küpra da hesabdan temiz çıkacağının yok garantisi rabbim mahallelimin ve tüm islam aleminin ğünahını afetdisin bizleri hidayet etsin sadece aynaya bakalım derim ne ğünahımız var değilmiCevap Yaz 4 Yayından KaldırFİLOZOF: Yaradan bütün insanlığın varlığıdır sadece islam ın değil inanç asla islam ın tekelinde değildir3 9 Yayından KaldırCENGİZ KAAN: Sadece islam alemi için dileme iyi dürüst ahlaklı vicdanlı erdem sahibi olan bütün insalık için dile iyi dilek temennilerini3 4 Yayından Kaldır
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Sakal uzatmış gibi gözüküyor. ALLAH RAHMET EYLESİN.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır