: Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı

14.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:14

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Yılın çeşitli günlerinde kutlanan Bekarlar Günü, her zaman olduğu gibi bugünde Twitter'da gündem oldu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Normalde tarihte dört yalnız 1'den oluşan 11 Kasım'da kutlanan Bekarlar Günü, bu sefer sevgililer gününe tam bir ay kala 14 Ocak'ta gündem oldu. Binlerce bekar sosyal medya kullanıcısı, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımlarla konuyu Twitter'da gündem yaptı.

"BEYAZ ABİ EVLENMEDEN EVLENMEM"

Bazı sosyal medya kullanıcıları müzmin bekar olarak tanınan Beyazıt Öztürk'ün fotoğraflarına paylaşarak"Beyaz abi evlenmeden evlenmem" dedi. Bazı kullanıcılar ise "Neden evlenmediniz?" sorusuna "Dünyada beni hak edecek kadar şanslı biri yok" cevabını veren Selda Bağcan'ın fotoğraflarını paylaşarak Bekarlar Günü'nü kutladı.

İşte Dünya Bekarlar Günü'ne özel yapılan bazı paylaşımları...

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