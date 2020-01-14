Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı
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Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı

Senenin çeşitli günlerinde kutlanan Dünya Bekarlar Günü, bugün Twitter'da trend oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı bugünün anlamına özel olarak yaptıkları paylaşımlarda müzmin bekar Beyazıt Öztürk ile Selda Bağcan'a gönderme yaptı.

14.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:14
Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı

Dünya Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Yılın çeşitli günlerinde kutlanan Bekarlar Günü, her zaman olduğu gibi bugünde 'da gündem oldu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Normalde tarihte dört yalnız 1'den oluşan 11 Kasım'da kutlanan Bekarlar Günü, bu sefer sevgililer gününe tam bir ay kala 14 Ocak'ta gündem oldu. Binlerce bekar sosyal medya kullanıcısı, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımlarla konuyu Twitter'da gündem yaptı.

"BEYAZ ABİ EVLENMEDEN EVLENMEM"

Bazı sosyal medya kullanıcıları müzmin bekar olarak tanınan 'ün fotoğraflarına paylaşarak"Beyaz abi evlenmeden evlenmem" dedi. Bazı kullanıcılar ise "Neden evlenmediniz?" sorusuna "Dünyada beni hak edecek kadar şanslı biri yok" cevabını veren 'ın fotoğraflarını paylaşarak Bekarlar Günü'nü kutladı.

İşte Dünya Bekarlar Günü'ne özel yapılan bazı paylaşımları...


Haber Videosu

: Dünya Bekarlar Günü, Twitter'da trend oldu! Herkes Beyazıt Öztürk ve Selda Bağcan'ı paylaştı
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