Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
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Güzeloba Mahallesi, Muratpaşa, Güncel

Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu

Antalya'da dün falezlerde intihara kalkışan 29 yaşındaki genç, istediği içkinin getirilmesi üzerine vazgeçmişti. Aynı şahıs bu sabah da kayalıklarda intihar girişiminde bulundu.

09.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:18

Antalya'da dün 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıkarak kalkıştığı intihar girişiminden istediği içkinin getirilmesi üzerine vazgeçen Onur Ö. (29), bugün de Karaalioğlu Parkı'ndaki kayalıklara çıktı. "Dikkat çekiyorum" diyen Onur Ö.'yü, arkadan yaklaşan bir polis memuru tutup kayalıklardan indirdi.

ALKOLLÜ İÇECEK GETİRİLİNCE İNTİHARDAN VAZGEÇMİŞTİ

Onur Ö. dün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Düden Park'ına gelip, 40 metre yükseklikteki falezlere çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Onur Ö., bölgeye gelen polise, adının Süleyman K. olduğunu bildirdi. Kısa sürede Onur Ö. olduğu öğrenilen kişi, istediği alkollü içeceğin getirilmesiyle intihardan vazgeçip falezlerden indi.

Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı

BUGÜN DE İNTİHARA KALKIŞTI

Onur Ö. bugün de Karaalioğlu Parkı'nda bulunan Hıdırlık Kulesi'nin yanındaki kayalıklara çıktı. İhbar üzerine olay yerine yine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onur Ö., sağlık görevlisiyle konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine bir sağlık görevlisi Onur Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasından sonuç alınamadı.

Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı

"BANA BELEDİYE BAŞKANINI GETİRİN"

Dikkat çektiği için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen Onur Ö, "Dün şelalenin başında beni kandırdılar. Gece de ambulans geldi, baktı ölmemişim, geri gitti. Ne ölebildim, ne yaşayabildim. Son noktadayım. Can çekişiyorum. Bana belediye başkanını getirin" dedi.

Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı

Onur Ö, arkadan yaklaşan polis memuru tarafından kayalıklardan çekilerek indirildi. Kendisini kurtaran polis memuruna direnen Onur Ö, "Sadece oturuyordum" dedi.

Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö, polis merkezine götürüldü.

Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu

Kaynak: DHA

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