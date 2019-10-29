Dün akşam evlenen Selin Ciğerci, soyadını Çıra olarak değiştirdi

Dün akşam evlenen Selin Ciğerci, soyadını Çıra olarak değiştirdi

Dün akşam futbolcu Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlenen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci'nin ilk işi Instagram'daki adını değiştirmek oldu. Ciğerci, sosyal medyadaki adını Selin Ciğerci Çıra olarak değiştirdi.

29.10.2019 08:02
Dün akşam evlenen Selin Ciğerci, soyadını Çıra olarak değiştirdi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, uzun zamandır birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile dün akşam İstanbul'daki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen düğünle evlendi. Ciğerci, düğünden sonra ilk iş olarak sosyal medya hesabından soyadını güncelledi.

EVDEN ALTIN KEMERLE ÇIKTI

Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı. Ciğerci bu anları da sosyal medya hesabından anbean paylaşmayı ihmal etmedi.

SOYADINI HEMEN DEĞİŞTİRDİ

Metrelerce kuyruğu olan kilolarca ağırlıkta bir gelinlik giyen Selin Ciğerci, düğün sonrası Instagram hesabından tüm detayları paylaştı. Nikah cüzdanını eline alan Ciğerci'nin ilk işi de soyadını değiştirmek oldu. "Oh sonunda" notuyla paylaşım yapan Selin Ciğerci, adını "Selin Ciğerci Çıra" olarak değiştirdi.


VİDEO: Dün akşam evlenen Selin Ciğerci, soyadını Çıra olarak değiştirdi
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YORUMLAR (11)

  • REYİSÇİ53:
    re, s, göreve çağırıyorum bu tip ahlaksızlar için idam gelmeli, recm edilip, yakılmalı bunlar.
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  • FENERLİ:
    erkek erkekle evleniyor. . işte şeriat bu yüzden önemli şeriat demek din demek. bunlar toplumun yüz kızartıcı suclarından bir tanesi. idam gelsin.
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  • YORUMCU:
    Bu kadınmıdır adammıdır bilmiyorum ama bunu alan adamın adamlığından şüphe ediyorum. Çok güzel örnek oluyorsunuz topluma çok.
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  • KAMİL:
    devlet pembe kimlik verdikten sonra sana laf söylemek düşmez dangalak
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  • DELİDİR AMA!:
    Ya abi, vay ciğercinin ciğerini sileyim . Ciğerim yanıyor . Allah aşkına ne güncel haberlerde , ne dünya , ne haberlerde , ne magazinde , kuruluşunun 96. yılını kutladığımız CUMHURİYET bayramımızdan bir kıymık haber yok . Üzüntüyle kınıyorum ve CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN diyorum. . .
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