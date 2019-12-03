Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti
Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, dün akşam Barabar adını verdikleri müzik grubuyla Ankara'da konser verdi. Hayranlarının coşkusuyla kendinden geçen Ölmez, halay çekip kurtlarını döktü.
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümden itibaren muhteşem yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakan Taner Ölmez, içinde kendisinin de yer aldığı Barabar Grup ile dün akşam Ankara'da konser verdi. Ölmez'in konserdeki eğlenceli anları sosyal medyada da gündem oldu.
RİNGO RİNGO ŞİŞELERİ SÖYLEDİ
Oyunculuktaki başarısının yanı sıra bir müzik grubunda yer alan ve şarkılar söyleyen Taner Ölmez, dün akşam Ankara'da sevenleriyle buluştu. Konserde 'Ringo Ringo Şİşeler' gibi çeşitli şarkılar söyleyen Ölmez, halay performansıyla da hayranlarından tam not aldı.
DANSLARIYLA HAYRAN BIRAKTI
Mucize Doktor dizisinde savant hastası olan bir cerrahi asistanı oynayan Taner Ölmez, konserindeki performansıyla herkesi şaşkına çevirdi. Aslen Tuncelili olan yakışıklı oyuncu, danslarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Haber Videosu: Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti
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asgari ücretle ilgili hiç bir söz hakları olmamasına rağmen sendikaların isteklerini yazıp çizip duruyorsunuz 1 ay boyunca 2600 tlle 3200 tller havada uçacak aralığın son haftası 150-200 tl hükümet zam yapacak ve oturacaz aşşağı:)))))anlamadığım son söz hükümetteyken bu sendikaların istekleri niye böyle önemliymiş gibi haber yapılıyo :)))isterse 10 bin tl olsun desinler onların dediği olmuyoki hükümet ne derse o oluyo:)))Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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ALLAH BU DİZİYE ARKA SOKAKLAR ÖMRÜ VERSİN AMİNCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır