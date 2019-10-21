Düğüne giden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin dansları dikkat çekti

21.10.2019 08:07

Başta Tarkan olmak üzere pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülnur Güneş, önceki akşam iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile evlendi. Ünlü isimler, çiftin görkemli düğününe adeta akın etti. Her detayıyla çok konuşan düğüne genç şarkıcı Aleyna Tilki ile Şeyma Subaşı'nın dansı damga vurdu.

DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Gerçekleşen törende nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıydı. Gelin Gülnur Güneş'in şahitliğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve işadamı Cemal Kalyoncu; damat Yiğit Doğan Çelik'in şahitliklerini ise İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Murat Genç, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç yaptı.

Nikahın ardından evlilik cüzdanını genç çifte vermek üzere Mevlüt Çavuşoğlu'na teslim eden Öztekin, Çelik çiftine mutluluklar diledi. Mevlüt Çavuşoğlu ise, aile birliğinin önemine vurgu yaparak evlilik cüzdanını Gülnur Güneş Çelik'e teslim etti.

ALEYNA VE ŞEYMA'NIN DANSI DİKKAT ÇEKTİ

Düğüne katılan Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın gecenin ilerleyen saatlerinde piste çıkarak dans etmeleri ise sosyal medyaya adeta damga vurdu. "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları gelen Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi. Derin göğüs ve sırt dekolteli bir elbise giyen şarkıcı Aleyna için "Bir an çıplak zannettim yorumları yapıldı. Düzgün fiziğiyle her daim dikkat çeken Şeyma Subaşı ise derin yırtmaç dekoltesiyle adından söz ettirdi.

TARKAN VE EBRU GÜNDEŞ DÜET YAPTI

Megastar Tarkan, modacısı Gülnur Güneş'i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Eşi Pınar Tevetoğlu ile düğüne katılan Tarkan, yıllar sonra bir ilke imza attı. Megastar davetlilerin ısrarı üzerine sahneye çıkıp Ebru Gündeş'le düet yaptı. Gülnur Güneş, "Gül Döktüm Yollarına" şarkısını söyleyen Tarkan'a "Asla bir düğünde sahneye çıkıp, şarkı söylemeyeceğini biliyoruz. Bizim için yaptın" sözleriyle teşekkür etti.

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Ankara'da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi'ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini tamamladıktan sonra, moda dünyasına giren Gülnur Güneş, Nişantaşı'nda ki butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.