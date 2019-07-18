Düğünde rastgele ateşlenen silah gelini yaraladı
Konya'nın Yunak ilçesinde, silahla rastgele açılan ateş sonucu yaralanan gelin, hastanede tedavi altına alındı.
Konya'nın Yunak ilçesinde, silahla rastgele açılan ateş sonucu yaralanan gelin, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayayla Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, silahla havaya rastgele ateş açtı.
Seken kurşunlardan biri, gelin B.T'nin (22) omzuna isabet etti. Ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılan B.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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