Düğünde Meghan Markle'ı Horana Prens Charles Yürütecek

– Kensington Sarayı, Meghan Markle ve Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry'nin düğününde Markle'ı horana Prens Charles yürütecek.

Saray açıklamasında, Meghan Markle'ın kraliyet düğününde Galler Prensi Charles'a kendisine horana yürürken eşlik etmesini istediği söylenirken, "Galler Prensi'nin Markle'ı kraliyet ailesine bu şekilde karşılamaktan memnun olduğu" vurgulandı.