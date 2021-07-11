Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptıDÜZCE – Düzce'de düğün konvoyunun önüne geçmek isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı.

Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı

DÜZCE – Düzce'de düğün konvoyunun önüne geçmek isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Körpeçler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki düğün konvoyundaki otomobil, konvoyun önüne geçmek istedi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrulmaya başladı. Savrulan otomobil, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza anı ise konvoyda bulunan diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı
Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

Kazada kaybolan 15 bin dolarının peşine düşen yaralı sürücü, ambulansa binmemek için direndi
Kazada kaybolan 15 bin dolarının peşine düşen yaralı sürücü, ambulansa binmemek için direndi
Tatil hayaliyle yola çıkan motosikletli genç, feci kazada can verdi
Tatil hayaliyle yola çıkan motosikletli genç, feci kazada can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Zeynep Bastık Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 10:04:17. #1.16#

title