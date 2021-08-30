DÜĞÜN DÖNÜŞÜ 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
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DÜĞÜN DÖNÜŞÜ 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

KARAMAN'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Karaman- Kılbasan yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Düğünden dönen Necmettin Koç, yönetimindeki 70 FF 530 plakalı otomobile 'U' dönüşü yaptığı sırada aynı düğünden dönen Ali Özuylası'nın kullandığı 70 FT 987 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özuylası'ya ait araç yolun kenarındaki kum yığınına çarparak durdu. Kazada sürücüler Necmettin Koç ve Ali Özuylası ile yanındaki Nefise Özuylası ve Keziban Özuylası yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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