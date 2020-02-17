Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, cesur mayosuyla poz verdi
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Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, cesur mayosuyla poz verdi

Annesiyle Dubai'ye tatile giden şarkıcı Ebru Polat, otel odasında cesur mayosuyla poz verdi. Cüretkar pozunu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Her yer altın ben altın" dedi.

17.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20
Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, cesur mayosuyla poz verdi

Yakın bir zaman önce kendi kozmetik markasını çıkaran ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı , dün annesiyle 'ye tatile gitti. Dubai'nin en lüks otelinde kalan Polat, hesabından mayolu pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

"HER YER ALTIN BEN ALTIN"

Sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ebru Polat, yoğun iş temposuna ara vererek annesiyle Dubai'ye tatil yapmaya gitti. Her daim cesur pozları ve sivri çıkışlarıyla tanınan Ebru Polat, son olarak Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı. Her köşesi altın kaplama eşyaların bulunduğu bir otel odasında kalan şarkıcı, otel odasında mayosuyla poz verip "Tatil başlasın. Dubai'nin en sevdiğim oteldeyim... Her yer altın, ben altın... yorumları size bırakıyorum" dedi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ebru Polat'ın cesur pozu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Şarkıcının fotoğrafına "Hiç düşünmüyorsun kalbi olan tansiyonu olan var mı diye. Yine 10 numarasın", "Çok cesur ve güzelsin" ve "Bu fotoğrafa ne yazsak kifayetsiz kalır" gibi yorumlar yaptı.

FİLİN YANINDA POZ VERMİŞTİ

Aralık ayında yine ailesiyle Phuket Adası'na tatile giden Ebru Polat, fillerin yanında bikinisiyle poz verip yine Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.


Haber Videosu

: Dubai'de tatil yapan Ebru Polat, cesur mayosuyla poz verdi
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