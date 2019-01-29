DSP'ye Katılacağı Söylenen Mustafa Sarıgül Çarşamba Günü Parti Rozeti Takacak

Mustafa Sarıgül, Çarşamba günü DSP Genel Merkezi'ni, Cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, bir süre önce CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün yol haritasını açıkladı.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Mustafa Sarıgül, çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşecek. Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylece DSP'nin Şişli adayı olacak.

DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek.

Marmaris'te aday gösterilmeyen CHP'li Ali Acar da yarın DSP'ye katılacak. DSP, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da teklif götürecek."