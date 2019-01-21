DSP Kars Belediye Başkanı Adayı Alibeyoğlu Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Kars Belediye Başkan adayı Naif Alibeyoğlu, "Daha uygar ve daha çağdaş bir Kars için kolları sıvayıp yeniden yola çıkma zamanı" dedi.

Kars Harakani Havalimanına gelen Alibeyoğlu'nun partililer ve bazı vatandaşlar tarafından karşılandı.

Alibeyoğlu, partisince Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

DSP Kars İl Başkanı Hasan Ahmetoğlu, burada yaptığı konuşmada Naif Alibeyoğlu ile birlikte bir hizmet yürüyüşü başlattıklarını ifade ederek, "Bu hizmet yürüyüşü hiçbir şekilde ayrımcılığa yer vermeden Kürt, Türk, Azer, Alevi, Terekeme ve Çerkez demeden, bu yürüyüşü sürdüreceğiz." dedi.

DSP Kars Belediye Başkan adayı Naif Alibeyoğlu da tüm Karslılardan destek istediğini ifade ederek, "Daha uygar ve daha çağdaş bir Kars için kolları sıvayıp yeniden yola çıkma zamanı. Şehrimizde kurumlarımız ve halkımızla, birlik, beraberlik ve güvenliği sağlamak önceliğimiz olacaktır. Belediye çalışanlarımız görevlerine devam edecek, çalışmadan maaş alanların işine son verilecek." dedi.

Temel düsturlarının "katılımcı belediyecilik" ve "şeffaf yönetim" olacağını vurgulayan Alibeyoğlu, "İlk önceliğimiz her geçen gün kentimizi daha karmaşık hale getiren, defalarca delinen ve ihlal edilen Şehir İmar Planını yeniden düzenlemek olacaktır. Ranta dayalı imar uygulamasına asla izin vermeyeceğiz. Yeni düzenlemelerle mahalleler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA