DSP Kars Belediye Başkan Adayı Alibeyoğlu'ndan Aa'ya Ziyaret

Demokratik Sol Parti (DSP) Kars Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Kars Bürosunu ziyaret etti.

Naif Alibeyoğlu, AA Kars Bürosunu ziyaretinde belediye başkanı seçilmesi halinde kentte yapmayı planladığı projelerini anlatarak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, geçmişte 10 yıl belediye başkanlığı yaptığını ifade ederek, "Kars'ta önemli sorunların olduğunu halk biliyor, halkın talebiyle belediye başkan adayıyım. Benim partim Kars partisi." dedi.

Belediye başkanlığını kazanacağına inandığını söyleyen Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrin huzura, kardeşliğe ihtiyacı var, bu nedenle buradayız. Kente hemşehrilerimiz, milletvekillerimiz, kurumlarımız ve valimizle Kars'ı iyi noktaya getirip huzur, kardeşlik ve hizmetin vücut bulmasını sağlayacağız."

Kaynak: AA