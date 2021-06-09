DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek

DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini için oluşturulan COVAX programı kapsamında Tunus'a 600 bin doz aşı bağışladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temini için oluşturulan COVAX programı kapsamında Tunus'a 600 bin doz aşı bağışladı.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hişam el-Meşişi Cenevre'de DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Örgütün genel merkezinde gerçekleşen görüşmede DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus, Tunus hükümetinin talebi doğrultusunda haziran ve temmuz aylarında 100 bin doz Kovid-19 aşısının bu ülkeye gönderileceğini söyledi.

Ghebreyesus ayrıca COVAX programı kapsamında 250 bin dozun eylül ayında, kalan 250 bin dozun da yıl sonuna kadar Tunus'a gönderileceğini aktardı.

Başbakan Meşişi de COVAX programına katılan ilk ülkeler arasında yer alan Tunus'ta ekonomik canlanma için aşılama sürecinin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığının paylaştığı son rakamlara göre, Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 358 bin 183 olarak kaydedilirken şu ana kadar 13 bin 126 can kaybı yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 51 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Hasibe Eren Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DSÖ, Tunus'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı gönderecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 17:04:06. #1.15#

title