DSÖ, koronavirüsün İdlib'de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var
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Dünya Sağlık Örgütü, Suriye, İdlib, Dünya

DSÖ, koronavirüsün İdlib'de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de yerlerinden edinen binlerce kişinin yaşadığı ve insani koşulların oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde koronavirüsünün ortaya çıkması ve yayılmasının önüne geçebilmek için harekete geçti.

08.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:59
DSÖ, koronavirüsün İdlib'de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var

DSÖ Sözcüsü Hedinn Halldorsson, İdlib'de sayıları üç milyonu bulan sivil halk arasında bu virüsün yayılma riskinin ciddi bir endişe kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ HAREKETE GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de yerlerinden edinen binlerce kişinin yaşadığı ve insani koşulların oldukça kötü olduğu İdlib bölgesinde koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasının önüne geçebilmek için harekete geçti.

DSÖ Sözcüsü Hedinn Halldorsson, mevcut sağlık ve hijyen koşullarının oldukça kötü olduğu İdlib'de bu salgının teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi konusunda şu anda gerekli imkanların olmadığı uyarısında bulundu ve bölgede gerekli tedbirlerin alınması için girişim başlattıklarını söyledi.

REJİMİN KONTROL EDİLDİĞİ BÖLGEYE GİREMİYORLAR

Türk sınırından geçerek kuzeybatıdaki halka gerekli insani ve sağlık yardımı götürdüklerini kaydeden DSÖ temsilcisi, rejimin kontrol ettiği bölgelere giremedikleri şikayetinde bulundu.

Hedinn Halldorsson, İdlib'de bu virüsün tespiti ve teşhisi için gerekli eğitimlerin verilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Kaynak: Euronews.com

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