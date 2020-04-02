DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan "ramazan ayı" açıklaması
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan "ramazan ayı" açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle karşı karşıya olduğunu ve virüse ilişkin pek çok bilinmezlik bulunduğunu vurgulayarak, "Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin...

02.04.2020 00:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:09
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan 'ramazan ayı' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle karşı karşıya olduğunu ve virüse ilişkin pek çok bilinmezlik bulunduğunu vurgulayarak, "Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." dedi.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, karamsar bir tablo çizdi.

Ghebreyesus,, "Gelecek bir kaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız" dedi.

Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından bu güne dek yaklaşık 4 ay geçtiğini belirten Ghebreyesus, "Dünya daha önce böyle bir pandemiyle karşılaşmadı. Meçhul ve tehlikeli bir virüs. Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." diye konuştu.

Ghebreyesus, konuşmasında sık sık dünyanın daha önce Kovid-19 türü bir pandemiyle karşılaşmadığının altını çizerek, "Bu, hala çok yeni bir virüs ve her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz. Pandemi evrim geçirdikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor ve bizim tavsiyelerimiz de gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, dünyanın koronavirüs nedeniyle karşılaştığı ilk pandemi" diyen Ghebreyesus, virüsün pek çok bilinmezlikleri barındırdığını vurguladı.

Dünya genelinde virüsten korunmak için devam eden maske kullanımı tartışmalarına da değinen Ghebreyesus, "Toplumlar düzeyinde maske kullanımı hakkında devam eden bir tartışma var. DSÖ, hastalar ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını önermektedir. Bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir." diye konuştu.

Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının Afrika ve Güney Amerika'da nispeten daha az görülse de virüsün bu ülkelerde ciddi sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Gelişmekte olan pek çok ülkenin halkının ihtiyaçlarını karşılaması ve ekonomik çöküşlerinin önlenebilmesi için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bu konuda IMF ve Dünya Bankasına çağrıda bulundu

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan "ramazan ayı" açıklaması (2):

"Dini liderler ve toplum liderlerinin rolü çok ama çok önemli. Orta Doğu ülkeleri, virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Müslümanların ramazan ayında toplu iftar ve ibadet yapıp yapmayacaklarına ilişkin, "Dini liderler ve toplum liderlerinin rolü çok ama çok önemli. Orta Doğu ülkeleri, virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

24 Nisan'da başlayacak ramazanda, yüz milyonlarca Müslüman'ın oruç tutması ve toplu ibadet edecek olmasıyla ilgili soruya Ghebreyesus, "Bu pandemiyle mücadelede, siyasi liderlerin ve iş dünyası liderlerinin rolü çok önemli ve merkezi. Dini liderlerin ve toplum liderlerinin rolü de çok ama çok önemlidir." yanıtını verdi.

Ghebreyesus, DSÖ olarak hükümet temsilcileri, siyasi liderler, iş dünyasından liderler, dini liderler ve toplumlar üzerinde etkili tüm kişilere ulaştıklarını kaydetti.

"Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerden ciddi finansal destek aldık"

Virüse karşı mücadelede bu liderlerin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Ramazan ile ilgili konuya gelecek olursak, sizin de takip ettiğiniz gibi Orta Doğu ülkeleri virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 konusunda Orta Doğu ülkeleriyle çok yakın çalıştıklarını yineleyen Ghebreyesus, mevcut iş birliğinin "oldukça başarılı" olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Orta Doğu ülkelerinden "ciddi finansal destek" aldıklarını kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan "ramazan ayı" açıklaması (2):

"Dini liderler ve toplum liderlerinin rolü çok ama çok önemli. Orta Doğu ülkeleri, virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Müslümanların ramazan ayında toplu iftar ve ibadet yapıp yapmayacaklarına ilişkin, "Dini liderler ve toplum liderlerinin rolü çok ama çok önemli. Orta Doğu ülkeleri, virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

24 Nisan'da başlayacak ramazanda, yüz milyonlarca Müslüman'ın oruç tutması ve toplu ibadet edecek olmasıyla ilgili soruya Ghebreyesus, "Bu pandemiyle mücadelede, siyasi liderlerin ve iş dünyası liderlerinin rolü çok önemli ve merkezi. Dini liderlerin ve toplum liderlerinin rolü de çok ama çok önemlidir." yanıtını verdi.

Ghebreyesus, DSÖ olarak hükümet temsilcileri, siyasi liderler, iş dünyasından liderler, dini liderler ve toplumlar üzerinde etkili tüm kişilere ulaştıklarını kaydetti.

"Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerden ciddi finansal destek aldık"

Virüse karşı mücadelede bu liderlerin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Ramazan ile ilgili konuya gelecek olursak, sizin de takip ettiğiniz gibi Orta Doğu ülkeleri virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 konusunda Orta Doğu ülkeleriyle çok yakın çalıştıklarını yineleyen Ghebreyesus, mevcut iş birliğinin "oldukça başarılı" olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Orta Doğu ülkelerinden "ciddi finansal destek" aldıklarını kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan 'ramazan ayı' açıklaması

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan "ramazan ayı" açıklaması
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