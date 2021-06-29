(DRONE) - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı (2)
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(DRONE) - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı (2)

Anadolu Ajansı / Ali Atmaca - Haberler | Güncel

Bursa'da bir eğitim uçağı, meyve bahçesine acil iniş yaptı.

Bursa'da bir eğitim uçağı, meyve bahçesine acil iniş yaptı.

Eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, Yunuseli Havaalanı yakınındaki bir armut bahçesine acil iniş gerçekleştirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yara almadan kurtulan uçaktaki 2 kişi, tedbiren Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Olası tehlikeye karşı ağaçların arasında bulunan uçağın yakıtı boşaltıldı. Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

(DRONE) - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı (2)
(DRONE) - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı (2)
(DRONE) - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı (2)
(DRONE) - Eğitim uçağı meyve bahçesine acil iniş yaptı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Atmaca

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
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