Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası
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Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası

Konya'da bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından suçüstü yakalandı ve 9 bin lira para cezasına çarptırıldı.

19.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:06
Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası

'da bir içerisinde drift yapan ehliyetsiz sürücü M.Ş, tarafından suçüstü yakalandı. Sürücü M.Ş'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift yapmak' suçlarında 9 bin 46 lira para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, akaryakıt istasyonu içerisinde otomobille drift yapan sürücüyü suçüstü yakaladı. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü M.Ş'ye 'sürücü belgesiz araç¸ kullanmak ve drift yapmak' suçlarından toplamda 9 bin 46 lira para cezası uygulandı. Aracı da trafikten men edildi.

Sürücünün drift atması ve polis ekibi tarafından yakalanması ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA
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