Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi

10.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:22

Isparta merkez Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı'nda MOBESE görüntülerinden araçların 'drift' yaptığının tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.

5 SÜRÜCÜYE BÜYÜK CEZA

Trafik ekipleri, 5 sürücüye 6 bin 141'er lira olmak üzere toplam 30 bin 705 TL ceza keserken, sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Sürücülerin drift yaparken kullandığı 4 otomobil ise trafikten men edildi.









2020 trafik cezalarına gelen bu zam oranı ile 2020 yılında uygulanacak trafik cezaları şöyle oldu;



Emniyet kemeri kullanmamak 132 TL

Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak 288 TL

Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak 288 TL

Kırmızı ışık kuralına uymamak 288 TL

Hız sınırlarını % 10'dan % 30'a kadar aşmak 288 TL

Hız sınırlarını % 30'dan % 50'ye kadar aşmak 598 TL

Hız sınırlarını % 50'den fazla aşmak 1,228 TL

Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek 288 TL

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına aykırı davranmak 288 TL

Sağa, sola, dönel kavşaklarda ve dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymamak 132 TL

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 132 TL

Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları (çakar veya siren) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak 1,228 TL

Araçta teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması 1,228 TL

Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/1.defada 1,228 TL

Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/2.defada 1,540 TL

Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/3.defada 2,474 TL

Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek 3,517 TL

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak 6,334 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 2,474 TL

Dönüş kuralları dışında aracın el freninin çekilmesi suretiyle ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift atmak) 6,141 TL

Aracı tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak 1,228 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 505 TL

Aracı plakasız kullanmak 2,081 TL

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak 6,129 TL

Kaynak: DHA